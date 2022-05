Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.05.22

Goslar (ots)

Seesen

Am Freitag den 20.05.22 kam es um 13:10 Uhr auf der L 516 zwischen Seesen und dem Sternplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein 21jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem VW die L 516 aus Richtung Seesen in Richtung Lautenthal. Auf der kurvenreichen Strecke kam der alleinbeteiligte 21 jährige aus zur Zeit noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- Euro. Der 21jährige wurde nicht verletzt.

Seesen

In der Nacht vom Freitag den 20.05.22 bis Samstag den 21.05.22 versucht ein zur Zeit unbekannter Täter in den Friseursalon `Cut & Go` in der Jacobsonstraße in Seesen einzudringen. Es blieb beim Versuch. Das Aufhebeln der Eingangstür misslang. Jedoch verursachte der Täter erheblichen Sachschaden. Geschätzter Schaden ca. 1000,- Euro.

