POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 20.05.2022

Goslar (ots)

Kradunfall

Am Donnerstagabend befuhr ein 53jähriger Mann aus Adelebsen mit seinem Krad die K 37 von Clausthal-Zellerfeld in Richtung Bad Grund. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, an dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR.

Killig, PHK

