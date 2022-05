Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 20.05.22

Goslar (ots)

Sonstiger weiterer Betrug- Schaden 1278,90,- Euro

Ein 60jähriger Mann aus Seesen zeigte beim hiesigen Polizeikommissariat an, dass er Opfer eines Betruges geworden sei. Unbekannte Täter hatten am 18.05.22, gegen 20.00 Uhr, per "Whats App" Kontakt mit ihm aufgenommen. Man hatte ihm suggeriert, dass es sich dabei um seine Tochter handeln würde und nach einem Notfall um die Überweisung von 1278,90 Euro gebeten. Dieser Forderung wurde auch nachgekommen, bevor der Geschädigte bemerkte, dass er einer Betrugsmasche aufgesessen war.

Ausspähen von Daten

Ein 39jähriger Mann aus Seesen zeigte beim hiesigen Polizeikommissariat an, dass unbekannte Täter offensichtlich seine Daten ausgespäht hatten, um damit widerrechtliche Einkäufe im Online-Verfahren zu tätigen. Erst als eine Bank ihm diesbezüglich eine Mahnung ins Haus schickte, wurde der Mann auf den Vorfall aufmerksam und erstattete Anzeige.

Einfacher Diebstahl einer Geldbörse mit Bargeld, einem BPA und diversen Scheckkarten

Am 19.05.22, gegen 11.30 Uhr, kam es in einem Lebensmitteldiscounter in der Braunschweiger Straße in Seesen zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter hatten die Geldbörse einer 75jährigen Frau aus Seesen entwendet. In der Geldbörse befanden sich neben 160,- Euro Bargeld noch diverse Personalpapiere der Geschädigten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440)

i.A.

Knackstedt, POK

