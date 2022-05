Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Brandausbruch am Radauer Holz:

Am Dienstag, den 17.05.2022, wurde gegen 18.00 Uhr, im Waldgebiet Radauer Holz südlich von Vienenburg eine Rauchentwicklung gemeldet. Unter Hinzuziehung von Einsatzkräften der Feuerwehr wurde ein Brandort mit einer Ausdehnung von ca. 150 m2 festgestellt und abgelöscht. Eine Brandursache steht nicht fest.

Verkehrsunfall am Dienstag, den17.05.2022, 10:40 Uhr: Ein 63jähriger Fahrer eines Subaru Fuji Heavy befuhr die Straße Am Schlosspark in Richtung der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. In Höhe der Hausnummer 16 übersieht er einen am Fahrbahnrand verkehrsgerecht geparkten Pkw Chevrolet Camaro. Es kommt zu einem Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Camaro wiederum auf den davor abgestellten Pkw Hyundai i40 geschoben. Nach ersten Ermittlungen am Unfallort wurde der Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wurde zunächst auf ca. 18200,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell