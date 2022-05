Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am Montag, den 16.05.2022, 08.15 Uhr: Ein 83jähriger Fahrer eines Pkw Ford Focus beabsichtigte auf der Ilsenburger Straße nach links in den Abbenröder Stieg einzufahren. Beim Abbiegen übersah er jedoch die auf der Ilsenburger Straße entgegenkommende bevorrechtigte Radfahrerin auf ihrem Pedelec. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 52jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca. 200,- Euro.

Verkehrsunfall am Montag, den 16.04.2022, 10.20 Uhr: Um auf der Ilsenburger Straße aus Richtung Eckertal kommend auf den Parkplatz eines Drogeriemarktes einfahren zu können, musste die Fahrerin eine VW Polo zunächst verkehrsbedingt anhalten. Dieses Vorhaben erkannte der nachfolgende 82jährige Fahrer eines Renault Twingo nicht und in dem Moment als er links am haltenden Fahrzeug vorbeifuhr, fuhr die Polo-Fahrerin zum Einbiegen in den Parkplatz an. Es kam zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge, wobei Sachschaden von insgesamt ca. 3000,- Euro entstand.

