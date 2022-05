POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 16.05.2022

Goslar (ots) - Seesen -Einbruch in Wohnhaus Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Samstag, 14.05.2022, 06:00 Uhr, und Sonntag, 15.05.2022, 14:45 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Wildemannstr. ein. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten entwendeten sie einige Wertgegenstände. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Goslar bittet Personen, ...

