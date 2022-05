Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 17.05.22

Goslar (ots)

Einfacher Diebstahl einer Geldbörse mit Bargeld, div. Personalpapieren und 3 EC-Karten - Schaden ca. 1840,- Euro

Ein 82jähriger Mann aus Seesen zeigte hier den Diebstahl seiner Geldbörse mit Bargeld, div. Personalpapieren und 3 EC-Karten durch unbekannte Täter an. Der oder die Täter hatten seine Geldbörse am Sonntag, d. 15.05.22, gegen 13.00 Uhr, während seines Aufenthaltes im Miniaturwunderland in Hamburg entwendet. Mit den entwendeten EC-Karten wurden anschließend 1000,- Euro abgehoben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Sonstiger, weiterer Betrug - Schaden 87,89,- Euro

Eine 46jährige Frau aus Seesen zeigte beim hiesigen Polizeikommissariat in Seesen einen Betrug zu ihrem Nachteil an. Ein bislang unbekannter Täter hatte am 16.05.22, gegen 14.00 Uhr, vermutlich über den Pay-Pal-Account der Geschädigten Ware bestellt und nicht bezahlt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Sachschaden und leichtem Personenschaden - ca. 550,- Euro Schaden

Am 16.05.22, gegen 16.30 Uhr, war es an der BAB-Anschlussstelle Seesen der A 7 zu einem leichten Auffahrunfall gekommen. Ein 58jähriger polnischer Lkw-Fahrer fuhr auf einen vor einer Ampelanlage verkehrsbedingt haltenden Pkw auf. Die beiden Insassen aus Liebenburg (27 Jahre) und Vechelde (38 Jahre) meldeten sich später tel. als leicht verletzt. An beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

i.A.

Knackstedt, POK

