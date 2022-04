POL-CUX: Einbrüche in Bäckereifilialen-Betrüger nutzen "Whats app"

Polizeiinspektion Cuxhaven

Einbrüche in Bäckereifilialen

Unbekannte Täter brachen in der letzten Nacht zwischen 02:29 Uhr und 02.42 Uhr durch Aufhebeln der Eingangstür in eine Bäckereifiliale in der Straße Am Markt in Cadenberge ein. Die Höhe des Schadens und das Diebesgut sind bislang noch unbekannt. Auch in Cuxhaven suchten Einbrecher in einer Filiale gezielt nach Bargeld, als sie die Automatiktür einer Bäckereifiliale in der Cuxhavener Straße in Duhnen aufhebelten. In Otterndorf wurde ebenfalls in der letzten Nacht die Filiale einer Bäckerei im Liebesweg von unbekannten Tätern aufgesucht. Die elektrische Eingangstür wurde aufgehebelt und die Täter gelangten in den Innenraum, wo sie nach geeignetem Diebesgut Ausschau hielten. Die Höhe des Schadens und das Diebesgut sind bislang noch nicht bekannt.

Betrüger nutzen "Whats app" Cadenberge. Eine 58 -jährige Cadenbergerin erhielt eine vermeintliche Nachricht von ihrer Tochter über den whats app messenger auf ihr Smartphone. In dieser Nachricht hat die "Tochter" einen Geldbetrag in Höhe von etwa 2.500 Euro verlangt. Die besorgte Mutter überwies den Betrag. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass weder Nachricht noch Bankverbindung von der Tochter waren. Die Polizei Cuxhaven warnt ausdrücklich und erneut vor dieser Betrugsmasche: Betrüger kontaktieren ihre Opfer in diesem Fall via "Whats app". Die Nachricht wird dabei von einer den Opfern unbekannten Telefonnummer versendet. In der Folge geben sich die Täter als Sohn, Tochter oder Enkel aus und vermitteln den Geschädigten, dass sie eine neue Telefonnummer haben. Die Täter verfolgen das Ziel, im weiteren Gesprächsverlauf das Vertrauen ihrer Kontaktperson zu gewinnen. Ist dies einmal geschafft, verdeutlichen sie, dass mittels ihres neuen Handys angeblich kein "Online-Banking" möglich sei und bitten um eine dringende Geldüberweisung. In der Hoffnung dem Sohn, der Tochter oder gar dem Enkel zu helfen, wird der Aufforderung zur Geldüberweisung gefolgt. Das Geld selbstverständlich weg! Aus gegebenen Anlass möchte die Cuxhavener Polizei vor dieser dreisten Betrugsmasche warnen:

- Seien Sie bei Geldforderungen am Telefon stets skeptisch - Überprüfen Sie die Richtigkeit hinsichtlich der Angaben zur

angeblich "neuen Telefonnummer"

- Halten Sie Rücksprache mit Ihren Angehörigen - Überprüfen Sie immer die Zahlungsaufforderung via

Messenger-Diensten

- Sollten Sie Opfer einer Betrugsmasche geworden sein, informieren

Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle Weitere Informationen finden Sie unter: https:www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

