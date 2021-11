Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Autohasser zerkratzen 32 Pkw und hinterlassen immensen Sachschaden (19./20.11.2021)

VS-Schwenningen (ots)

In der Zeit von Freitag, 19.11.2021, 18.00 Uhr, bis Samstag, 20.11.2021, 09.20 Uhr, sind auf dem Gelände eines Autohauses in der Neuffenstraße in Schwenningen insgesamt 32 Pkw durch unbekannte Vandalen zerkratzt worden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 170.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/85000 entgegen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell