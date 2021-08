Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletzt durch Auffahrunfall

Merzenich (ots)

Am Montag kam es auf der L264 bei Merzenich zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Frau durch einen auffahrenden Pkw verletzt wurde und stationär ins Krankenhaus musste.

Gegen 15:40 Uhr stockte auf der L264 in Richtung B264 der Verkehr, so dass mehrere Autofahrerinnen - und fahrer bis zum Stillstand abbremsen mussten. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer sah dies zu spät und fuhr dem zuletzt wartenden Wagen, gefahren von einer 47 Jahre alten Frau aus Düren, auf. Durch den Aufprall schleuderte das Auto der Frau nach vorne auf den vor ihr wartenden Wagen. Dieser wurde wiederum auf das davor stehende Auto geschoben, so dass schlussendlich vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren. Die Dürenerin wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht, in welchem sie stationär verblieb. Die übrigen Beteiligten, einschließlich dem 32-Jährigen aus Wuppertal, welcher der Frau aufgefahren war, blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 6200 Euro.

