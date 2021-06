Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Streit um Parkplatz - über den Fuß gefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 30.06.2021, gegen 11.00 Uhr, kam es am Rathausplatz 4 wegen einer Parklücke zu einem Streit, in deren Folge ein Pkw-Fahrer dem anderen Pkw-Fahrer über den Fuß gefahren sein soll. Ein 29-Jähriger parkte seinen Pkw in einer Parklücke ein. Er bemerkte eine neben ihm stehende Pkw-Fahrerin, welche nicht ausparken konnte. Der 29-Jährige fuhr wieder aus der Parklücke heraus. Die frei gewordene Parklücke nutzte nun ein 73-jähriger Pkw-Fahrer. Der 29-Jährige stieg aus seinem Pkw und wollte den 73-Jährigen darauf aufmerksam machen, dass dieser ihm den Parkplatz weggeschnappt habe. Gemäß dem 29-Jährigen sei dann der 73-Jährige mit dem Rad auf seinen Mittelfuß gefahren und etwa 1 Minute stehen geblieben. Ein dazu kommender Zeuge soll den 73-Jährigen angesprochen haben von dem Fuß des 29-Jährigen zu fahren. Der 73-Jährige will dem 29-Jährigen nicht über den Fuß gefahren sein. Zwar habe der 29-Jährige gerufen, dass er auf seinem Fuß stehe, jedoch habe er seinen Pkw nicht bewegt und der 29-Jährige sei weggelaufen. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 9800-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Insbesondere möge sich die Person melden, welche den 73-Jährigen darauf angesprochen haben soll.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell