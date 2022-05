Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.05.2022

Goslar (ots)

GS-Oker

-Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Am 17.05.22, gegen 15.40 Uhr, überquerte ein 21-jähriger Goslarer die Bahnhofstr. an der Lichtzeichenanlage für Fußgänger in Höhe des Bahnhofs, nach derzeitigem Ermittlungsstand bei für ihn geltendem Grünlicht.

Hierbei wurde er durch den PKW Honda eines 38-jährigen Goslarers erfasst, der die Bahnhofstr. aus Rtg. Okertal in Rtg. Goslar befuhr.

Die hierbei erlittenen Verletzungen erwiesen sich als so schwerwiegend, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, mit dem der 21-Jährige letztlich ins Krankenhaus nach Nordhausen geflogen wurde.

Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 EUR.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Bahnhofstr. bis ca. 16.30 Uhr nur eingeschränkt befahrbar, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

