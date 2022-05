Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 17.05.2022

Goslar (ots)

GS-Oker

-Wendemanöver fordert Leichtverletzte

Am Montag, 16.05.2022, gegen 10.35 Uhr, wollte eine 24-jährige Frau aus Bremerhaven mit ihrem PKW auf der Straße Im Okertal, Höhe der Mineralbrunnenfabrik, wenden, um wieder Rtg. Okertalsperre zu fahren.

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah sie eine 40-jährige Vienenburgerin, die mit einem Lieferwagen Renault das Okertal in Rtg. Talstr. befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 40 -Jährige leicht und musste ins Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 8.000 EUR.

GS-Jerstedt

-15-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Am 16.05.2022, gegen 07.15 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Goslarer mit seinem PKW VW die Hahndorfer Str. in Rtg. Hahndorf. In Höhe der Bushaltestelle wechselte nach derzeitigem Ermittlungsstand plötzlich ein 15-jähriger Schüler die Straßenseite, um einen dort haltenden Bus zu erreichen.

Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und erfasste den Jugendlichen, wodurch dieser leicht verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

Seesen

-Versuchte Brandstiftung am Jacobsonplatz

Am 16.05.22 wurde der Polizei Seesen eine versuchte Brandstiftung an einem städtischen Gebäude am Jacobsonplatz gemeldet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand klemmte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Sonntag, 15.05.22, 12.00 Uhr und 16.05.22, 06.45 Uhr, hinter eines der vergitterten Fenster des Erdgeschosses mehrere Zeitungen zwischen Gitter und Fenster.

Anschließend wurden die Zeitungen entzündet, wobei das Feuer aber augenscheinlich von selbst erlosch, ohne auf das Gebäude überzugreifen, so dass die Tat bis zum Morgen unentdeckt blieb.

Aufgrund der historischen Bedeutung des Hauses wurden die Ermittlungen zu diesem Fall durch die Staatsschutzdienststelle der Polizeiinspektion Goslar übernommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Bad Harzburg

-LKW Kontrolle an der Bundesstraße 4

In den Vormittagsstunden des 16.05.22 führten speziell geschulte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Goslar eine Kontrolle des gewerblichen Güterkraftverkehrs an der Bundesstraße 4 (Nordhäuser Str.) durch. Bei den insgesamt sechs kontrollierten LKW wurden teilwiese erhebliche Mängel festgestellt sowie gravierende Geschwindigkeitsverstöße in der 20 km/h Zone festgestellt, die an dem abschüssigen Teilstück kurz vor Bad Harzburg gilt.

Die größte Überschreitung beging gegen 13.15 Uhr ein 29-jähriger LKW-Fahrer, der mit vorwerfbaren 76 km/h talwärts fuhr. Da er seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 625 EUR von ihm erhoben. Ein 41-jähriger Mann musste für eine Überschreitung von 38 km/h vor Ort 280 EUR entrichten. Insgesamt waren vier der sechs kontrollierten LKW-Fahrer zu schnell unterwegs.

Ein weiterer LKW musste wegen Verdachts auf defekte Bremsen dem TÜV vorgeführt werden. Ein Test ergab, dass bei zwei Achsen die Wirkung der Betriebsbremse und ferner die Feststellbremse ohne ausreichende Wirkung waren.

Daher wurde dem 57-jährigen Mann aus Nordhausen die Weiterfahrt untersagt.

Die Ordnungshüter registrierten ferner zwei Verstöße gegen berufsgenossenschaftliche Vorschriften, da die Fahrer statt des vorgeschriebenen festen Schuhwerks Badelatschen trugen oder ihren 40-Tonner barfuß steuerten. An einem der LKW wurde ein abgefahrener Reifen festgestellt.

