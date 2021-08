Polizei Bochum

POL-BO: Nach Auffahrunfall: Polizei sucht flüchtiges Fahrzeug

Bochum/Iserlohn/Hemer (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten sucht die Bochumer Polizei einen flüchtigen Autofahrer. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Der Vorfall hat sich am Samstagabend, 14. August, auf der Wittener Straße zugetragen. Gegen 19 Uhr war dort ein 19-jähriger Autofahrer aus Iserlohn in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 271 zog seiner Aussage nach ein Auto unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen und bremste stark ab. Der 19-Jährige bremste daraufhin selbst stark ab; sein Bekannter (19, aus Hemer), der mit seinem Wagen hinter ihm unterwegs war, konnte demnach nicht mehr bremsen und fuhr ihm auf. Der unbekannte Autofahrer oder die unbekannte Autofahrerin entfernte sich.

Der Iserlohner wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun den unbekannten Autofahrer. Er war nach Zeugenaussagen in einem silberfarbenen Seat Leon unterwegs. Der Gesamtschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Um den Unfallhergang zu klären, bittet das Verkehrskommissariat um Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell