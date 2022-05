POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 19.05.2022

Goslar (ots) - Brandausbruch am Radauer Holz: Am Dienstag, den 17.05.2022, wurde gegen 18.00 Uhr, im Waldgebiet Radauer Holz südlich von Vienenburg eine Rauchentwicklung gemeldet. Unter Hinzuziehung von Einsatzkräften der Feuerwehr wurde ein Brandort mit einer Ausdehnung von ca. 150 m2 festgestellt und abgelöscht. Eine Brandursache steht nicht fest. Verkehrsunfall am Dienstag, den17.05.2022, 10:40 Uhr: Ein 63jähriger ...

