Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Einbrüche auf dem Wildparkgelände

Bad Marienberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10./11.05.2022) wurde, vermutlich gegen 02:15 Uhr, in drei Gebäude auf dem großräumigen Wildparkgelände eingebrochen. Nach jetzigem Ermittlungsstand handelte es sich um einen Einzeltäter, der einen Kuhfuß als Aufbruchwerkzeug mitführte. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell