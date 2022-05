Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an KFZ

Westerburg (ots)

Westerburg. Am Dienstag, dem 10.05.2022, im Zeitraum von 07:30 bis 12:05 Uhr, wurde an einem PKW Subaru die Scheibe der Fahrertür durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Das Fahrzeug war im oben genannten Zeitraum in der Straße "Sackgasse" geparkt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Westerburg entgegen (piwesterburg.wache@polizei.rlp.de oder 02663 98050).

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell