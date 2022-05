Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Seesen am 28.05.2022

Goslar (ots)

Diebstahl einer Geldbörse

Am 27.05.2022 soll durch bisher unbekannte Täter in der Zeit von 11:00 bis 12:30 Uhr im Aldi-Supermarkt in Seesen eine Geldbörse entwendet worden sein. Laut eigenen Angaben sei die Geschädigte im genannten Zeitraum einkaufen gewesen, ihre Geldbörse habe sie hierbei in einem Einkaufkorb mit sich getragen. Personen die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen in Verbindung zu setzen (Tel. 05381 - 944 0).

i.A.

Schaper, PK'in

