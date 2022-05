Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom 28.05.22

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Jagdhütte

Bereits am Donnerstag, 26.05.22, kam es in der Zeit zwischen 11 - 19 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Jagdhütte im Bereich der Gedenkstätte Lukas-Zoll und den angrenzenden Radauer Teichen in Vienenburg. Hier beschädigten unbekannte Täter Teile der Dachkonstruktion und fällten obendrein zwei Bäume. Hinweise nimmt die Polizei Bad Harzburg unter 05322/91111-0 entgegen. MAP

