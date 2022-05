POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen am 27.05.2022

Goslar (ots) - Sachbeschädigung Im Zeitraum vom 22.05.2022 bis zum 25.05.2022 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen im Bereich der Straße Vor dem Lindenberg in Rhüden. Ein bislang unbekannter Täter warf dort mehrere Fensterscheiben mit Steinen ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen. i.A. Weidenfeller, POK Rückfragen ...

