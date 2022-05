Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeistation Braunlage 25./26.05.2022

1.) Fahren unter Alkoholeinwirkung

Am Mittwoch, dem 25.05.22 wird gegen 23.54 Uhr in Braunlage, dortige Bahnhofstraße der Fahrer eines Kleinbus, Marke Renault Trafic kontrolliert. Hierbei stellen die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergibt bei dem 55jährigen Fahrer aus Edemissen einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wird daraufhin angeordnet, der Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

2.) Kradunfall mit einer verletzten Person Am Donnerstag, dem 26.05.22 befährt ein 61jähriger aus Celle mit seinem Krad Kawasaki gegen 12.00 Uhr als letzter einer Vierer Kradgruppe die Landesstraße 601 (Stahlhaistraße ) aus Richtung L 600 kommend, in Richtung B 4 / Hohegeiß. Aufgrund vermutlich unangepasster Geschwindigkeit kommt er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzt in den Straßengraben. Er muss mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt werden. Am Krad Kawasaki entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 5 000 Euro.

3.) Wildunfall mit PKW

Am Donnerstag befährt ein 23jähriger aus Walkenried gegen 13.00 Uhr, mit seinem PKW Audi die Landesstraße 600 aus Richtung Wieda kommend, in Richtung Braunlage, als plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn überquert. Es kommt zum Frontalzusammenstoß. Hierdurch entsteht am PKW Audi Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. Der Hirsch kann trotz des Aufpralls in den Wald flüchten.

4.) Verkehrsunfall zwischen Krad und Fahrradfahrer Am Donnerstag will ein 55jähriger aus Espelkamp gegen 16.20 Uhr mit seinem Krad BMW in Braunlage von der Harzburger Straße auf ein Grundstück einbiegen. Hierbei übersieht er einen entgegenkommenden und somit Vorfahrtsberechtigten 46jährigen Fahrradfahrer aus Randers/Dänemark. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer leicht verletzt wird. Am Krad und am Fahrrad entsteht jeweils leichter Sachschaden.

5. ) Kradunfall mit einer getöteten Person und zwei Schwerverletzten Am Donnerstag, dem 26.05.22 gegen 17.55 Uhr befährt ein 38jähriger aus den Niederlanden mit seinem Krad Honda als erster einer Fünfergruppe die Bundesstraße 4 aus Richtung Hohegeiß kommend, in Richtung Abzweig B 242/Braunlage-Tanne. Beim Durchfahren der großen Kesselbergkurve/Rechtskurve kommt er aufgrund vermutlich nicht angepasster, zu hoher Geschwindigkeit zu Fall und rutscht auf die Gegenfahrbahn. Hier prallt er gegen ein entgegenkommendes Krad BMW, welches mit einem 39jährigen Fahrer aus Plauen, sowie seiner 36jährigen Ehefrau als Sozia besetzt ist. Das Ehepaar aus Plauen wird bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und muss in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der 38jährige Holländer verstirbt noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße 4 wird für den Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr voll gesperrt. Am Krad BMW entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Am Krad Honda entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Vor Ort eingesetzte Kräfte: 2 x RTW Braunlage, 1 x RTW Elend 1 x Christoph 37, 1 x Notarzt CLZ, 2 x Funkstreifenwagen Braunlage, 1 x Funkstreifenwagen CLZ, 1 x Kriseninterventionsteam Goslar, 2 x Abschleppunternehmen Braunlage und Benneckenstein, 1 x Bestattungsinstitut Braunlage

i.A. Richter, POK

