Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar, Sonntag, den 29.05.2022.

Goslar (ots)

Fahrraddiebstahl

Goslar.

Am Samstagnachmittag, zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein graues Herrenfahrrad, welches sich auf einem Heckfahrradträger eines Pkw VW Golf mit NOM-Zulassung befunden hatte. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz bei den Wallanlagen am Reiseckenweg in Höhe der Straße Rosenberg/Sieben Linden abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

Wasserschaden

Goslar.

Am Sonntagmorgen, gegen 05:45 Uhr, wurde der der Einsatzleitstelle der Feuerwehr gemeldet, dass in einer Wohnung in der Wolfenbütteler Straße in Oker Wasser durch die Decke kommen solle. Wie sich herausstellte, kam es zu einem Heizthermenschaden in der darüber befindlichen Wohnung. Der Wasserfluss konnte gestoppt werden.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell