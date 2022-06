Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld Sieker Rollerfahrer mit Sozius bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bielefeld (ots)

Orl Bei einem Verkehrsunfall auf der Osningstraße, in Höhe der Einmündung Neue Straße, kam es zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Roller. Gegen 16:20 Uhr befuhr der 48-jährige Pkw Fahrer aus Bielefeld die Osningstraße in Richtung Sieker Kreuzung. Er bog nach links in die Neue Straße ab und beachtete dabei nicht den Vorrang des 44-jährigen Rollerfahrers aus Bielefeld, der rechts an verkehrsbedingt haltende Pkw vorbeifuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Dabei wurden der Rollerfahrer und sein 16-jähriger Sozius leicht verletzt. Sie wurden am Unfallort vom Notarzt erst versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500,00 Euro.

