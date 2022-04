Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Themenwünsche für UFFBASSE"-Online-Vortragsreihe zur Mediennutzung und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen gesucht!

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Region haben sich die Partner Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V., die Pädagogische Hochschule Heidelberg, Sicheres Heidelberg e.V., Medienzentrum Heidelberg, WEISSER RING e.V. und das Polizeipräsidium Mannheim, Referat Prävention zusammengetan und bieten mit "UFFBASSE" eine Vortrags- und Diskussionsreihe an, die für die Herausforderungen durch Digitalisierung geprägten Zeit sensibilisieren, die Kompetenzen von Menschen stärken und ihr Handlungswissen erweitern sollen. "UFFBASSE" bietet zudem ein vielfältiges professionelles Netzwerk zur Unterstützung in unterschiedlichen Präventionsbereichen, das seit Jahren in der Region wirkt.

Jetzt ist Ihre Meinung gefragt! "UFFBASSE" blickt bereits auf eineinhalb erfolgreiche Jahre zurück, in denen zu verschiedenen Themen im Bereich Mediennutzung und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen sowie zu Fragen digitaler Bildung online informiert und diskutiert wurde. Das zukünftige Angebot soll noch stärker an den Bedarfen der Region ausgerichtet werden: Welche Themen im Bereich digitaler Bildung und Prävention von Gefahren durch Mediennutzung würden Sie gerne in der "UFFBASSE"-Reihe zukünftig behandelt wissen? Welche Inhalte wünschen Sie sich? Bitte schicken Sie Ihre Ideen an das Transferzentrum der PH Heidelberg: transfer@ph-heidelberg.de.

Nächste Veranstaltung:

So surft Ihr Kind sicherer im Internet

Montag, 25. April 2022, 17:30 Uhr - 19.00 Uhr

Alle Infos zur Veranstaltung sowie die Themen vergangener Veranstaltungen finden Sie hier:

https://www.digital-bildung-praevention.de/uffbasse-online-veranstaltungen

