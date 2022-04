Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Einbruch in Lagerraum - Zeugen gesucht

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Lagerraum eines Freizeit-Spielbetriebs auf der Friesenheimer Insel ein. Die Einbrecher schlugen zunächst die Glas-Eingangstür des Betriebs in der Industriestraße mit einem schweren Metallgegenstand ein und drangen in die Betriebsräume ein. Anschließend begaben sie sich zum Lagerraum. Was genau sie dort mitgehen ließen, ist derzeit zu unklar. Die Höhe des Sachschadens lässt nicht derzeit nicht abschätzen.

Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera waren zwei männliche Personen zu sehen, die dunkle Kapuzenpullis und eine Gesichtsbedeckung trugen.

Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell