POL-RE: Herten: Radfahrer im Bereich einer Einmündung leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Montagnachmittag, um 14:15 Uhr, wollte eine 69-jährige Autofahrerin aus Bottrop von der Giesenheide nach rechts in die Hegestraße einbiegen. Rechts neben ihr fuhr ein 63-jähriger Mann aus Bottrop auf einem Pedelec, er wollte ebenfalls in die Hegestraße abbiegen. Im Bereich der Einmüdung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde der 63-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen ...

