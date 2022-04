Bitburg (ots) - Im Zeitraum vom Montag, 04.04.2022, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 05.04.2022, 06.50 Uhr, wurde in der Dieselstraße in Bitburg aus einem gegenüber dem Baustoffzentrum Henrich geparkten Lkw der Diesel aus der Tankanlage entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg.dgl@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg Besuchen Sie uns auf ...

