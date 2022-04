POL-PDWIL: Verkehrsunfall durch verlorene Ladung

Manderscheid (ots) - Am Dienstag, 05.04.2022, 17.55 Uhr ereignete sich in der Grafenstraße in Manderscheid ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 20-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw, BMW, die Grafenstraße in Richtung Stadtmitte. Ein 35-jährige VW-Fahrer befuhr die Grafenstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung, in seinem Pkw befanden sich eine Mitfahrerin und ein 3-jähriges Kind. Die BMW-Fahrerin ...

mehr