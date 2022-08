Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag, um 14:15 Uhr, wollte eine 69-jährige Autofahrerin aus Bottrop von der Giesenheide nach rechts in die Hegestraße einbiegen. Rechts neben ihr fuhr ein 63-jähriger Mann aus Bottrop auf einem Pedelec, er wollte ebenfalls in die Hegestraße abbiegen. Im Bereich der Einmüdung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde der 63-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Außerdem entstand bei dem Unfall etwa 3.000 Euro Sachschaden. Das Pedelec musste mit Hilfe eines Wagenhebers unter dem Auto gelöst werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell