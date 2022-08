Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

An der Lippestraße brachen Unbekannte in ein Geschäft ein. Sie gelangten über ein Kellerfenster in die Lagerräume und so auch ins Geschäft. Sie durchsuchten Schränke und Kartons nach Wertgegenständen und entkamen schließlich unerkannt mit etwas Bargeld. Die Täter verließen das Geschäft über eine Kellertür, die sie aufhebelten, um ins Treppenhaus zu gelangen. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen.

Castrop-Rauxel

Aus einer Lagerhalle an der Ruhrstraße entwendeten unbekannte Täter, in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen, Werkzeuge und Kupfer. In der Lagerhalle brachen sie diverse Container auf, um an die Gegenstände zu gelangen. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

Unbekannte brachen zwischen dem 25.07. und dem 01.08. in einen Kindergarten am Emscherbruch ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen, auf der Suche nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, kann nicht gesagt werden.

Haltern am See

Ein Fenster einer Imbissbude hebelten bislang nicht bekannte Täter auf, um den Innenraum nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Ob etwas aus der Bude an der Krumme Meer entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 21.45 Uhr, und Samstag, 10 Uhr.

Recklinghausen

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Samstag, zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr, an der Herbertstraße. Unbekannte öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster einer Erdgeschosswohnung und gelangten so ins Innere. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

