Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Garagenanbau und Roller in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Brand am Schophof sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise auf drei flüchtige Jugendliche bzw. auf die Brandursache geben können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat für Branddelikte unter der 0800 2361 111 entgegen.

Gegen 20 Uhr geriet am Samstagabend ein Roller aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Er brannte vollständig aus. Zudem wurde eine Garagenaußenwand in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen vernahmen kurz vor dem Ausbruch des Feuers noch Kinderstimmen und sahen drei Jugendliche/Kinder in Richtung Osten davon gelaufen.

Beschrieben werden konnten die drei Jungen wie folgt:

1.

Etwa 1,70m groß, ca. 14 Jahre alt, braune glatte Haare, dünne Statur, grüne Jogginghose, grünes T-Shirt

2.

Etwa 1,50m groß, ca. 14 Jahre alt, braunes gelocktes Haar, dünne Statur, Joggingkleidung

3.

Ca. 1,70m groß, etwa 16 Jahre alt, schwarze Locken, dünne Statur, schwarze Jogginghose mit roten Längsstreifen

Es wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Die Schadenshöhe schätzen die Ermittler auf etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell