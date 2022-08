POL-RE: Marl: Polizei bittet um Mithilfe nach einem Raub auf ein Geschäft

Recklinghausen (ots) - Auf der Wilhelm-Tenhagen-Straße ist in der Nacht auf Montag eine Tankstelle überfallen worden. Ein bislang unbekannter Täter kam gegen 1.50 Uhr in den Tankstellen-Shop, bedrohte den 27-jährigen Mitarbeiter aus Bottrop mit einer Waffe und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Daraufhin nahm sich der Täter Bargeld aus der Kasse und flüchtete - mit der Beute - in unbekannte Richtung. Der ...

