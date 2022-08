Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Leichtverletzte und zwei Mal Totalschaden

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Gohrweide sind heute Vormittag, gegen 9.10 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Die beiden Fahrer - ein 53-jähriger Bottroper und ein 71-jähriger Gladbecker - wurden dabei leicht verletzt. Der 71-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Eine genauere Schadenssumme steht noch nicht fest. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell