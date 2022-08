POL-RE: Bottrop: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Dorsten An der Lippestraße brachen Unbekannte in ein Geschäft ein. Sie gelangten über ein Kellerfenster in die Lagerräume und so auch ins Geschäft. Sie durchsuchten Schränke und Kartons nach Wertgegenständen und entkamen schließlich unerkannt mit etwas Bargeld. Die Täter verließen das Geschäft über eine Kellertür, die sie aufhebelten, um ins Treppenhaus zu gelangen. Der Einbruch ...

