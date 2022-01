Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung vom Wochenende der PI Bendorf

Koblenz (ots)

Unfallflucht

In der Silvesternacht parkte in der Rheinstraße(B 42)18 in Vallendar ein PKW Golf ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er an Neujahr an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest. Offensichtlich stieß der Verursacher beim Ausparken dagegen. Er entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Diebstahl aus PKW

Am 31.12.21 zwischen 12.15 und 13.30 Uhr wurde aus einem PKW Skoda Oktavia in der Hohenfelder Straße 22 (Löhr-Center), in Koblenz aus einem offensichtlich nicht verschlossenen PKW zwei Yogataschen entwendet. Die Geschädigte erstattete Anzeige bei der PI Bendorf.

