Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Kfz

Spay (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 25.12.2021, 23:00 Uhr bis Sonntag, 26.12.2021, 04:00 Uhr kam es in der Zehnthofstraße in Spay zu einer Sachbeschädigung an Fahrzeugen durch Zerstechen aller vier Autoreifen. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizeiinspektion Boppard oder telefonische Meldungen unter der 06742 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell