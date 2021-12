Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht Koblenzer Straße, Höhe Hausnummer 80, Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich (ots)

Am 21.12.2021, in der Zeit von 09:45 Uhr bis 18:15 Uhr kam es in der Koblenzer Straße in Mülheim-Kärlich zu einer Verkehrsunfall. In Höhe der Hausnummer 80 wurde das geschädigte Fahrzeug, ein Skoda Octavia Kombi, Farbe schwarz, vermutlich beim Einparken im vorderen Bereich beschädigt. Der Schaden war augenscheinlich schwer zu erkennen, liegt aber im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach unter der 02632-921-0 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

