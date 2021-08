Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 61-jähriger bei Wildunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Am Mittwoch (25. August) ist gegen 18 Uhr bei einem Wildunfall auf der K 13 zwischen Drolshagen-Wintersohl und Drolshagen-Fahrenschotten ein 61-jähriger Kradfahrer schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer befuhr die Straße in Richtung Fahrenschotten. Er gab an, dass in einer Linkskurve plötzlich ein Reh aus dem rechten Böschungsufer kam und auf die Fahrbahn lief. Der Motorradfahrer leitete daraufhin sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision geriet er mit dem Krad ins Schleudern, sodass er gegen einen dort befindlichen Bordstein fuhr und sich dadurch auf dem Seitenstreifen überschlug. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Der 61-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Reh verendete vor Ort. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

