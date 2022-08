Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann randaliert in Kirchhellens Innenstadt

Recklinghausen (ots)

Rund 12.500 Euro Schaden hat in der vergangenen Nacht ein Mann auf dem Johann-Breuker-Platz hinterlassen. Zeugen hatten gegen Mitternacht Geräusche gehört und mussten dann feststellen, dass eine Person mehrere Schaufensterscheiben einwarf. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen, einen 38-jährigen Mann, noch vor Ort festnehmen. Der Mann wirkte stark betrunken und war verbal aggressiv. Er hatte außerdem zwei Messer dabei, die sichergestellt wurden. Zur Verhinderungen weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung wurde er ins Polizei-Gewahrsam gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden an vier Geschäften bzw. Gebäuden Schaufenster zerstört und teilweise die Inneneinrichtung beschädigt. Außerdem wurde an einem Auto der Außenspiegel abgerissen, die Motorhaube eingedrückt und Lackschäden verursacht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

