Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauchendes Fahrzeug; Verkehrsunfälle; Einbruch; Kind belästigt

Reutlingen (ots)

Rauchendes Fahrzeug

Rauch aus dem Motorraum eines Pkw hat am Dienstagabend für Aufregung in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gesorgt. Gegen 22.40 Uhr war offenbar infolge eines technischen Defekts Dämmmaterial im Motorraum des Jaguars durchgeschmort. Die Feuerwehr kühlte den Bereich vorsorglich ab. Zu einem Brand war es nicht gekommen. (rn)

Metzingen (RT): Radfahrer leicht verletzt

Nach einem Sturz von seinem Fahrrad musste ein 79-Jähriger am Dienstagvormittag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Senior war kurz nach zehn Uhr mit seinem Rad an eine rot zeigende Fußgängerampel an der Kreuzung Ulmer Straße/Noyon Allee herangefahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand stürzte er anschließend beim Absteigen zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. (rn)

Zwiefalten (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit einem Rettungswagen musste ein gestürzter Motorradfahrer am Dienstagabend in eine Klinik gebracht werden. Der 44-Jährige befuhr gegen 19 Uhr mit einer KTM die K 6745 von Upflamör herkommend in Richtung Zwiefalten. Ersten Ermittlungen nach kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte er zu Boden und zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. An seiner Maschine war ein Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro entstanden. Sie musste von einem Abschleppwagen abtransportiert werden. (ms)

Plochingen (ES): Unfall auf der B 10

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Dienstagabend auf der B 10 zwischen Plochingen und Reichenbach ereignet. Ein 53-Jähriger musste gegen 18.15 Uhr mit einem VW Golf im dortigen Baustellenbereich verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender, 36 Jahre alter Lenker eines VW Passat bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Eine dahinterfahrende, 37-jährige VW-Lenkerin bemerkte dies zu spät und krachte mit ihrem Golf ins Heck des Passat. Da an einem VW Golf Kühlflüssigkeit ausgelaufen war, musste eine Kehrmaschine an die Unfallstelle ausrücken und das Fahrzeug abgeschleppt werden. (ms)

Bissingen (ES): Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Dienstagmittag auf der K 1250 bei Bissingen ereignet. Eine 25-Jährige wollte gegen 13.30 Uhr mit einem Audi A4 von Ochsenwang herkommend nach links in Richtung Ortsmitte auf die Untere Straße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie anhalten. Eine nachfolgende, 33 Jahre alte Seat-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Leon ungebremst auf das stehende Fahrzeug auf. Die beiden Pkw blieben nach der Kollision erst zehn Meter weiter stehen. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein drei Jahre altes Mädchen im Fahrzeug der Unfallverursacherin, das sich vorschriftsmäßig in einem Kindersitz befand und die 25-Jährige wurden ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8.500 Euro geschätzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei zum Abstreuen an die Unfallstelle aus. (ms)

Reichenbach/Fils (ES): Einbruch auf Baustelle (Zeugenaufruf)

In das Lager einer Baustelle an der Ecke Wilhelmstraße/Hauptstraße ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen 16 Uhr und neun Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Baulager und entwendeten daraus Werkzeug und Baumaschinen der Marke Hilti. Zudem schnitten die Unbekannten in mehreren Zimmern des Rohbaus die Stromkabel ab und ließen diese mitgehen. Der Wert des Diebesguts und der entstandene Sachschaden dürften sich insgesamt auf über 10.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07153/9551-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Pkw-Lenker musste am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 25-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einem Opel Corsa auf der B 28 von Kiebingen herkommend in Richtung Rottenburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen zunächst ins rechte Bankett. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und kam erneut von der Fahrbahn ab. Hierbei zog er sich ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und musste zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Sein Fahrzeug wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. (ms)

Tübingen (TÜ): Aufmerksamer Zeuge im Freibad

Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes hat die Kriminalpolizei gegen einen 69-Jährigen eingeleitet. Der Mann soll am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in der Sammeldusche des Tübinger Freibads vor einem sieben Jahre alten Jungen onaniert haben. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und verständigte sofort den Bademeister. Dieser verwickelte den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch. Der 69-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. (ms)

Dotternhausen (ZAK): Radfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 76-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Dienstagabend in der Weiherstraße erlitten. Aus noch unbekannter Ursache verlor der Senior dort kurz vor 21 Uhr die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Meßstetten (ZAK): Gefährliches Überholmanöver eines Motorradfahrers

Dank dem Ausweichmanöver einer Pkw-Lenkerin ist es am späten Dienstagnachmittag zu keinem Frontalzusammenstoß mit einem Motorradfahrer auf der L 440 gekommen. Die 44-Jährige befuhr kurz vor 17.30 Uhr mit einem VW Tiguan die Landstraße von Oberdigisheim herkommend in Richtung Tieringen. In einer leichten Kurve kam ihr ein Linienbus entgegen, der von dem Biker überholt wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Autofahrerin nach rechts in den Grünstreifen aus und touchierte einen Leitpfosten. Ersten Erkenntnissen nach musste der Kradlenker ebenfalls ausweichen. Ohne anzuhalten fuhr der bislang unbekannte Motorradfahrer in Richtung Oberdigisheim davon. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Balingen nach ihm dauern an. An dem VW war ein Schaden in Höhe von zirka 700 Euro entstanden. (ms)

