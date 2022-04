Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall durch abgelenkte Aufmerksamkeit

Mayen (OT Kürrenberg), Hochscheidstraße (ots)

Am 26.04.2022, befuhr gegen 19:05 Uhr, eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw, Seat, in Kürrenberg die Hochscheidstraße in Richtung Hauptstraße. Als die Fahrerin versuchte während der Fahrt eine im Fußraum liegende Brille aufzuheben, verriss sie das Lenkrad und fuhr gegen einen, am linken Fahrbahnrand parkenden Pkw, Renault. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Ein Unfall, der in seiner Gesamtbetrachtung hätte schlimmer ausgehen können. Bitte versuchen Sie als Fahrer nicht während der Fahrt Gegenstände im Fahrzeug aufzuheben oder Tätigkeiten zu verrichten, die Sie erheblich vom Verkehrsgeschehen ablenken. Suchen Sie sich einen geeigneten Ort zum Anhalten und verrichten Sie alle Tätigkeiten gefahrenfrei.

