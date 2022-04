POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Cochem (ots) - Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Cochem eindringlich vor einer (fast) neuen Betrugsmasche mittels whats-app, die aktuell auch in hiesiger Region zu verzeichnen ist. Unbekannte Täter senden per whats-app eine Nachricht auf das Smartphone des Opfers und täuschen vor ein naher Verwandter (Sohn, Tochter, Enkel) zu sein mit dem Hinweis in der Nachricht, eine neue Handynummer zu haben. In dieser Nachricht ...

