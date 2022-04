Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand einer Gebäudefassade zwischen zwei Wohnhäuser - Nachtragsmeldung

Bad Breisig (ots)

Am 25.04.2022, gegen 04:00 Uhr, wurde die Polizei Remagen von der integrierten Rettungsleitstelle über einen ausgelösten Rauchmelder in einem Mehrparteienhaus in der Zehnerstraße in Bad Breisig informiert. Vor Ort stellte sich die Rauchentwicklung als ein Schwelbrand der Isolierung zwischen den beiden dortigen Wohngebäuden heraus. Die Wohnungen wurden sukzessive geräumt und die Bewohner in einer naheliegenden Turnhalle untergebracht und von DRK und Feuerwehr versorgt. Zur Durchführung der Löscharbeiten musste die Isolierung teils freigelegt und mittels Löschwasser gekühlt werden. Die Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Aufgrund des Einsatzes kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B9 / Zehner Straße. Neben der Polizei waren Rettungsdienst und die Feuerwehr Bad Breisig vor Ort im Einsatz. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalinspektion Mayen die Ermittlungen aufgenommen.

