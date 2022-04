Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch am 23.04.2022 in Lonnig

Lonnig (ots)

Am Samstag, den 23.04.2022, zwischen 07:00 und 22:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bisher unbekannte Täter in eine Einliegerwohnung eines Mehrfamilienhauses Auf der Steinrausch in Lonnig (VG Maifeld) ein. Hierbei wurden u.a. Hygieneartikel (Parfum), ein Mobiltelefon und Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Kriminal- oder Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

