Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Montag kam es zwischen 8.40 und 13.10 Uhr zu zwei Verkehrsunfallfluchten in der Straße Zum Neuen Hafen in Lingen. Dabei wurden zwei Pkw jeweils am linken Außenspiegel beschädigt. Die Verursacher entfernten sich, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell