Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Taxi- Fahrerin vereitelt Trickbetrug - Täter forderten 40.000 Euro

Boizenburg (ots)

In der Region Boizenburg hat eine Taxifahrerin am Wochenende einen Trickbetrug vereiteln und dabei einer Seniorin vor einem hohen Geldschaden bewahren können. Ein falscher Polizist hatte die Frau zuvor am Telefon belästigt und vorgegeben, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Um eine Untersuchungshaft gegen ihren Sohn abzuwenden, solle die Seniorin 40.000 Euro Bargeld beschaffen. Während des Telefonats wurde die Frau massiv eingeschüchtert und zum Schweigen gegenüber jedermann aufgefordert. Andernfalls würde ihrem Sohn die Haftstrafe nicht erspart bleiben. Die Rentnerin rief ein Taxi, welches sie zu ihrem Geldinstitut bringen sollte. Beim Eintreffen des Taxis bekam dessen Fahrerin ein Teil des zwischen dem Betrüger und der Seniorin geführten Telefonates mit und ging unmittelbar von einem Betrugsversuch aus. Sie informierte daraufhin die Polizei, die den Vorfall kurz darauf vor Ort als Betrugsversuch bestätigte und eine Anzeige wegen versuchten Betruges aufnahm. Dass die Frau ihr Geld nicht verlor, ist offensichtlich nur der Besonnenheit und der schnellen und klugen Reaktion der Taxi- Fahrerin zu verdanken.

