Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer überschlägt sich mit PKW

Teldau (ots)

Bei einem Autounfall auf der B 195 nahe Teldau ist am Montagmorgen ein 19-jähriger Mann leicht verletzt worden. Aus noch unbekannter Ursache überschlug sich der deutsche Fahrer gegen 07:30 Uhr mit seinem PKW. Er kam anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sein PKW wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der am Fahrzeug entstandene Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf über 8.000 Euro beziffert. Eigenen Angaben zufolge sei der Fahrer einem Tier ausgewichen, worauf er die Kontrolle über seinen PKW verloren haben will.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell