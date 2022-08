POL-RT: Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Sommertour im Zollernalbkreis

Reutlingen (ots) - Zwei schwerverletzte Motorradfahrer, eine leichtverletzte Pkw-Lenkerin und ein Sachschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagabend auf der Landesstraße 1199 zwischen Wäldenbronn und Stetten ereignet hat. Gegen 20.15 Uhr waren zwei 40 und 26 Jahre alte Motorradfahrer in Richtung Stetten unterwegs. Nach einer Spitzkehre im Bereich der ...

