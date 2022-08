Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 25.08.22/11.55 Uhr: In Kiosk eingebrochen

Reutlingen (ots)

Bei einer Zeitangabe hat sich ein Fehler eingeschlichen. Wir bitten Sie, die nachstehende korrigierte Version zu verwenden:

Pfullingen (RT): In Kiosk eingebrochen

In den Kiosk einer Minigolfanlage in der Klosterstraße ist am Mittwochabend eingebrochen worden. Zwischen 21.50 Uhr und 22.20 Uhr brach der Unbekannte eine Tür des Kioskgebäudes auf und stahl aus dem Inneren mehrere Getränkedosen. Anschließend entkam er ungesehen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

