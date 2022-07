POL-PDTR: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Hermeskeil (ots) - Am 03.07.2022, im Zeitraum von 01:00 - 09:30 Uhr, kam es auf dem hauseigenen Parkplatz des Anwesens der Saarstraße 12 in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an zwei Leicht-/ Kleinkrafträdern. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden diese durch bislang unbekannte Täter umgestoßen und dadurch beschädigt. Zudem wurden bei einem der beiden Fahrzeuge gezielt der Luftfilter sowie die linke ...

